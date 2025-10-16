Mon livre ABC

Regarde-moi ! J'apprends l'alphabet ! Grâce à ce livre d'exercices, familiarise-toi avec les lettres tout en t'amusant. . Passer sur les pointillés Passe soigneusement sur les pointillés et apprends à écrire les lettres. . Connaître les animaux de A à Z Découvre une multitude d'adorables animaux, de l'âne au zèbre. . Colorier Prends tes crayons et donne les plus belles couleurs à tous les animaux. En plus d'apprendre à écrire les lettres, tu découvres de nombreux animaux et tu prends plaisir à les colorier. Pour les enfants de 4 à 6 ans