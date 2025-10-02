Rue Saint-Jean, colline de Fourvière, murs peints, quartier Saint-Georges, musée des Confluences, Croix-Rousse, shopping gourmand aux halles Paul-Bocuse, bouchons lyonnais ou food courts, bars et salles de concert, balade le long du Rhône et de la Saône : suivez le guide ! - Les incontournables, et aussi tous les musées, monuments, restos, boutiques et sorties localisés sur les cartes. - Des auteurs locaux qui connaissent intimement Lyon et vous en dévoilent les secrets. - Des idées pour découvrir la ville autrement + une balade à vélo à retrouver sur l'appli gratuite geovelo. Un guide unique : des cartes grand format dépliables par quartier. Toutes nos adresses géolocalisées sur l'appli mapstr.