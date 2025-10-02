Inscription
#Essais

Sur la politique

Claudia Moatti

ActuaLitté
Repenser la démocratie aujourd'hui à la lueur de cinq grandes notions antiques. Réveil des extrémismes et des idéologies autoritaires, crise de la représentation et des institutions, fragmentation identitaire et creusement des inégalités : il y a aujourd'hui plus que jamais un enjeu existentiel à faire porter notre réflexion sur la "chose publique" . Repenser la "république" , à travers l'expérience romaine antique de la res publica permet alors d'éclairer de grandes questions actuelles : qu'est-ce que le peuple ? Qu'est-ce qu'une démocratie ? Quelle part de conflictualité peut-on tolérer dans l'espace public ? Ou encore comment un groupe, en s'auto-proclamant défenseur de la grandeur de l'Etat, devient-il autoritaire ? En cinq grandes notions romaines (res publica, populus, seditio, libertas, societas), cet ouvrage vient mettre la politique à l'épreuve de la langue latine et les concepts en tension avec les pratiques et les conflits de sens. Il analyse aussi quelques-unes de leurs reconfigurations dans d'autres périodes et selon d'autres enjeux, non pour établir des continuités ou des ressemblances, mais pour affiner les questions et mieux comprendre l'importance de la référence au passé.

Par Claudia Moatti
Chez Ecole Française de Rome

|

Auteur

Claudia Moatti

Editeur

Ecole Française de Rome

Genre

Histoire des idées politiques

Sur la politique

Claudia Moatti

Paru le 10/10/2025

320 pages

Ecole Française de Rome

18,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
9782728318490
© Notice établie par ORB
plus d'informations

