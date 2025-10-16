MILLE ET UNE SAVEURS ORIENTALES DANS VOTRE ASSIETTE ! Prêt pour un voyage culinaire extraordinaire, aux saveurs épicées, parfumées et colorées ? Des délices marocains aux spécialités libanaises, découvrez une sélection de recettes authentiques approuvées par la communauté Marmiton. Que vous soyez novice en cuisine ou déjà un cordon bleu, ce livre vous guidera pour réaliser des plats exquis tels que le baba ganoush, les falafels, le kebab, la moussaka et les cornes de gazelle, sans oublier les nombreuses déclinaisons du tajine et du couscous. Laissez-vous emporter par les arômes et les traditions de la cuisine orientale, à travers un itinéraire gastronomique qui éveillera vos sens et élargira votre répertoire culinaire.