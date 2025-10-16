Inscription
Métronome illustré

Lorànt Deutsch

Redécouvrez Métronome illustré , le phénomène d'édition qui célèbre ses 15 ans avec une sublime édition anniversaire, entièrement revisitée et enrichie ! Quinze ans après l'immense succès du Métronome illustré - qui faisait suite et consacrait le phénomène littéraire Métronome -, Lorànt Deutsch revient avec une nouvelle édition actualisée et enrichie . Remontez le temps et partez déambuler dans le dédale des rues parisiennes pour y percer tous les secrets bien gardés depuis des siècles. Saviez-vous que derrière les murs d'un commissariat se cachent les restes d'un rempart de la fin du iiie siècle ? Ou bien que la plus ancienne cathédrale de Paris est aujourd'hui dissimulée dans la cave d'un immeuble ? Ou encore qu'une ancienne cellule de la prison du Châtelet est aujourd'hui transformée en salle de concert et que les inscriptions des prisonniers y sont encore gravées ? Vous accompagnerez l'auteur dans des histoires passionnantes et des anecdotes plus incroyables les unes que les autres pour découvrir les mystères de celle que l'on appelait " Lutèce ". Lorànt Deutsch signe le retour de Métronome illustré avec un chapitre inédit consacré au Grand Paris et aux transformations qui ont marqué le début du xxie siècle. Des récits toujours aussi captivants, accompagnés d'illustrations, de photos et d'archives d'époque qui aident à rendre l'Histoire plus vivante. Métronome illustré fête ses 15 ans ! Découvrez l'édition anniversaire

Par Lorànt Deutsch
Chez Michel Lafon

|

Auteur

Lorànt Deutsch

Editeur

Michel Lafon

Genre

Histoire régionale

Métronome illustré

Lorànt Deutsch

Paru le 16/10/2025

256 pages

Michel Lafon

29,95 €

9782749962429
