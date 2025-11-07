100 ateliers d'artistes d'aujourd'hui

Quel est l'espace le plus intime pour un artiste ? Son atelier qui est son lieu de réflexion, de création, de vie parfois... 100 artistes vivant en France ont accepté d'ouvrir leurs portes au photographe Antoine Schneck ces sept dernières années. De Gérard Garouste à Constance Guisset, il a saisi, en une image unique faite d'une constellation de regards, l'esprit vagabond de la création. D'incroyables "portraits multiples" que les textes de Guy Boyer, critique d'art et directeur de la rédaction de Connaissance des Arts, subliment.