#Beaux livres

100 ateliers d'artistes d'aujourd'hui

Guy Boyer, Antoine Schneck

ActuaLitté
Quel est l'espace le plus intime pour un artiste ? Son atelier qui est son lieu de réflexion, de création, de vie parfois... 100 artistes vivant en France ont accepté d'ouvrir leurs portes au photographe Antoine Schneck ces sept dernières années. De Gérard Garouste à Constance Guisset, il a saisi, en une image unique faite d'une constellation de regards, l'esprit vagabond de la création. D'incroyables "portraits multiples" que les textes de Guy Boyer, critique d'art et directeur de la rédaction de Connaissance des Arts, subliment.

Par Guy Boyer, Antoine Schneck
Chez Editions courtes et longues

|

Auteur

Guy Boyer, Antoine Schneck

Editeur

Editions courtes et longues

Genre

Art contemporain

100 ateliers d'artistes d'aujourd'hui

Guy Boyer, Antoine Schneck

Paru le 07/11/2025

224 pages

Editions courtes et longues

49,00 €

ActuaLitté
9782352904779
© Notice établie par ORB
