Iris et le meurtre de Noël

Crime et bonnes manières : un Noël très british. Iris Grey, portraitiste en pleine ascension, fuit Londres et son couple en pleine tourmente pour s'installer dans la pittoresque campagne du Hampshire. Le cottage qu'elle loue appartient à Dom Wetherby, un auteur de romans policiers à succès, et à son épouse Ariadne, qui commande à la jeune artiste le portrait de son mari. Si tout s'annonce d'abord idyllique, Iris réalise peu à peu que les Wetherby sont loin de l'image parfaite qu'ils veulent donner. Tensions, non-dits, rivalités : le lot de toutes les familles ? Bien plus que cela puisque, le lendemain de la fête de Noël donnée sur la propriété, on retrouve le corps sans vie de l'un d'entre eux. La police conclut à un suicide et s'apprête à classer l'affaire, mais Iris est loin d'être convaincue par cette version. Aussi décide-t-elle de mener ses propres investigations. Elle va vite découvrir que son sens de l'observation, ce don pour voir ce qui se cache derrière les apparences, fait d'elle une enquêtrice hors pair. Mais, à s'approcher ainsi de la vérité, ne met-elle pas à son tour sa vie en danger ? Entre le roman classique à la Agatha Christie et sa relecture moderne façon A couteaux tirés , M. B. Shaw joue ici avec son lecteur et met sa perspicacité à l'épreuve en lui proposant de nombreux indices et autant de fausses pistes. Suivez donc Iris, cette héroïne au charme fou, que l'on espère retrouver au plus vite dans cet univers so british !