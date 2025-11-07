Synthèse magistrale et pionnière, saluée comme un chef-d'oeuvre dès sa parution en 1960, Le IIIe Reich de William L. Shirer appartient à cette catégorie d'ouvrages de référence qui se lisent comme un roman. Plébiscitée par des centaines de milliers de lecteurs dans le monde, cette somme colossale doit son originalité au fait que l'auteur, résidant à Berlin de 1934 à 1940, est un témoin direct : il tire sa narration de ce qu'il voit se dérouler sous ses yeux et consigne dans son journal. D'où le caractère unique de son travail dans la riche historiographie du régime nazi qu'il décrit sous toutes ses facettes : structures sociales, politiques, diplomatiques et militaires. William L. Shirer consacrera cinq années à ses recherches, dépouillant les tonnes d'archives saisies par les Alliés à la fin de la guerre, usant également de ses notes et de son journal rédigés pendant son séjour dans la capitale allemande et sortis clandestinement fin 1940, au moment où il quitte ce pays pour échapper à la Gestapo. Il nous livre ainsi un extraordinaire et terrifiant voyage dans les coulisses d'un théâtre dont les tragiques évènements et les acteurs déments faillirent faire basculer le monde occidental dans des ténèbres éternelles. Pour Ian Kershaw, "ce livre reste, pour des générations entières, le point d'entrée dans cette histoire" . Documenté de première main, c'est LE livre à connaître sur le Troisième Reich.