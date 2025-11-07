Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

Le IIIe Reich

William L. Shirer

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Synthèse magistrale et pionnière, saluée comme un chef-d'oeuvre dès sa parution en 1960, Le IIIe Reich de William L. Shirer appartient à cette catégorie d'ouvrages de référence qui se lisent comme un roman. Plébiscitée par des centaines de milliers de lecteurs dans le monde, cette somme colossale doit son originalité au fait que l'auteur, résidant à Berlin de 1934 à 1940, est un témoin direct : il tire sa narration de ce qu'il voit se dérouler sous ses yeux et consigne dans son journal. D'où le caractère unique de son travail dans la riche historiographie du régime nazi qu'il décrit sous toutes ses facettes : structures sociales, politiques, diplomatiques et militaires. William L. Shirer consacrera cinq années à ses recherches, dépouillant les tonnes d'archives saisies par les Alliés à la fin de la guerre, usant également de ses notes et de son journal rédigés pendant son séjour dans la capitale allemande et sortis clandestinement fin 1940, au moment où il quitte ce pays pour échapper à la Gestapo. Il nous livre ainsi un extraordinaire et terrifiant voyage dans les coulisses d'un théâtre dont les tragiques évènements et les acteurs déments faillirent faire basculer le monde occidental dans des ténèbres éternelles. Pour Ian Kershaw, "ce livre reste, pour des générations entières, le point d'entrée dans cette histoire" . Documenté de première main, c'est LE livre à connaître sur le Troisième Reich.

Par William L. Shirer
Chez Belles Lettres

|

Auteur

William L. Shirer

Editeur

Belles Lettres

Genre

idéologie politique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le IIIe Reich par William L. Shirer

Commenter ce livre

 

Le IIIe Reich

William L. Shirer

Paru le 21/11/2025

1274 pages

Belles Lettres

39,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782251457789
9782251457789
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.