Petits meurtres en famille

Nombreux sont les meurtres dont le coupable se trouve finalement être un parent, un frère, une tante... Au coeur du drame, la jalousie, la colère, l'argent ou le poison lent d'un lourd secret. Tuer et disparaître : le cas John List Amityville, la maison d'un diable La très mystérieuse Marie-Elisabeth Cons-Boutboul L'affaire du " Boucher de la Sarthe " La tuerie de Louveciennes, un drame à double facette Les frères Bever, l'obsession de la célébrité Orvault, la soif de l'or Daybell-Vallow, les diaboliques chasseurs de zombies Ces huit affaires, entre la France et les Etats-Unis, des années 1970 à nos jours, en sont la plus parfaite illustration : un fils qui massacre sa famille dans une maison désormais hantée, un tranquille quadragénaire abattant froidement femme, mère et enfants avant de disparaître pendant près de 20 ans, deux frères dont la soif de célébrité ira jusqu'au crime atroce, un magot imaginaire qui attise les rancoeurs jusqu'à la boucherie, de prétendus zombies " exorcisés " pour sauver leur âme... Contexte, faits, enquêtes, preuves, procès... pour chaque cas, Grégory Périssé nous plonge avec talent en plein coeur de l'affaire.