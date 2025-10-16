75 ans de conflits mondiaux

Compagnon de route des Français depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, Paris Match s'est imposé comme un témoin privilégié des soubresauts du monde ainsi que des grands bouleversements de notre époque. De l'insurrection de Budapest à la chute du mur de Berlin, du siège de Sarajevo à la guerre civile tchadienne, des printemps arabes à la famine au Biafra, du retrait d'Indochine au bourbier vietnamien... Autant de conflits couverts par les photographes et reporters de Paris Match depuis plus de soixante-quinze ans, et où certains ont laissé leur vie. A travers ces reportages, ils ont raconté, montré, décrypté, dénoncé l'injustice et la folie des hommes. Ils sont les yeux et la voix de ceux que la guerre a fait taire ou emportés. Ce livre leur rend hommage. Un témoignage nécessaire, essentiel, car appréhender la violence du monde, ne pas s'en détourner, c'est aussi ne pas oublier et oeuvrer pour la paix.