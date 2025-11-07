Neptune Intégrale

Trois ans après les aventures vécues en compagnie de Kim et de ses compagnons, Manon, de retour sur Terre, obtient son diplôme d'agent spécial de l'ONU. A peine revenue, Manon se retrouve engagée dans une mission périlleuse en compagnie d'une troupe d'élite qui les conduira jusqu'à la planète Neptune où se dissimule un autre vaisseau, immense, à bord duquel des humains semblent prisonniers. Mais, une fois à bord, rien ne va se passer comme prévu et très vite, la situation dérape... Heureusement pour Manon, elle pourra compter sur l'aide d'une experte des missions périlleuses : Kim Keller. L'intégrale rassemble les 2 tomes du cycle Neptune.