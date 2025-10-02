Rebecca de Sunnybrook

Un roman majeur américain qui a formé la littérature anglophone du xxe siècle. Fille d'une famille pauvre et nombreuse, Rebecca est envoyée vivre chez deux tantes aux caractères bien trempés, dans l'espoir d'un avenir meilleur. Curieuse, vive, rêveuse et profondément attachante, la jeune héroïne bouleverse, par sa seule présence, l'équilibre de la petite ville de Riverboro. A travers les épreuves et les joies de la vie, elle s'affirme peu à peu, déploie sa personnalité unique et s'ouvre au monde. Publié en 1903, Rebecca of Sunnybrook Farm est une oeuvre majeure de la littérature jeunesse américaine, considérée comme l'un des premiers romans d'apprentissage au féminin. Avec un subtil mélange de réalisme, de poésie et d'humour, Kate Douglas Wiggin offre un portrait émouvant d'une enfance tiraillée entre la fantaisie et la rigueur des conventions sociales. La jeune Rebecca au regard intense et à l'imagination débordante incarne une forme de liberté intérieure et de résilience qui résonne encore aujourd'hui. Adapté plusieurs fois au cinéma, traduit dans des dizaines de langues, Rebecca of Sunnybrook Farm fut également célébré en 1993 par la poste américaine dans une série de timbres honorant les grands classiques de la littérature américaine, aux côtés de Les Quatre Filles du docteur March, La Petite Maison dans la prairie et Les Aventures de Huckleberry Finn. Le roman inspira par ailleurs la création d'Anne of Green Gables, surnommée à sa parution "la Rebecca canadienne" . Et pourtant, malgré son immense popularité outre-Atlantique, Rebecca of Sunnybrook Farm demeure encore largement méconnu en France.