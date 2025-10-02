Mes parents se séparent, et moi dans tout ça ?

Tes parents se séparent ou divorcent et cette séparation t'inquiète ? Alors ce livre est fait pour toi ! Il répond à toutes les questions que tu peux te poser : -Pourquoi mes parents se séparent ? -Qu'est-ce qui va changer dans mon quotidien ? -Qui peut m'aider à traverser cette période difficile ? -Que faire si mes parents se disputent beaucoup ? -Comment réagir s'ils rencontrent quelqu'un d'autre ? Tu trouveras des conseils pour préserver les relations avec tes parents et pour bien communiquer avec eux. Ce livre t'aidera à trouver ta place au sein de ta famille, en particulier si tu as un beau-père et/ou une belle-mère, des demi-frères et/ou demi-soeurs...