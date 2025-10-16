La première histoire du 21e siècle

En un quart de siècle, le monde a basculé : l'urgence climatique s'est imposée à nous, les crises financières, les attentats et les pandémies ont bouleversé nos vies, les réseaux sociaux ont changé nos relations, l'intelligence artificielle s'invite désormais dans notre quotidien, et la guerre est revenue en Europe. Les meilleures plumes du Nouvel Obs livrent ici une synthèse claire et vivante des vingt-cinq années qui ont façonné notre époque. Accessible et illustrée, cette première histoire du 21e siècle donne un sens aux bouleversements récents et éclaire le monde dans lequel nous vivons. " A-t-on en tête tout ce qui a changé en une génération dans la vie quotidienne, dans la façon d'aimer, dans l'économie, dans l'ordre du monde ? Il est grand temps de revenir sur toutes ces révolutions. Vingt-cinq ans, un bel âge pour un premier bilan. " - François Reynaert