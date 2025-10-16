Inscription
#Essais

La première histoire du 21e siècle

François Reynaert

En un quart de siècle, le monde a basculé : l'urgence climatique s'est imposée à nous, les crises financières, les attentats et les pandémies ont bouleversé nos vies, les réseaux sociaux ont changé nos relations, l'intelligence artificielle s'invite désormais dans notre quotidien, et la guerre est revenue en Europe. Les meilleures plumes du Nouvel Obs livrent ici une synthèse claire et vivante des vingt-cinq années qui ont façonné notre époque. Accessible et illustrée, cette première histoire du 21e siècle donne un sens aux bouleversements récents et éclaire le monde dans lequel nous vivons. " A-t-on en tête tout ce qui a changé en une génération dans la vie quotidienne, dans la façon d'aimer, dans l'économie, dans l'ordre du monde ? Il est grand temps de revenir sur toutes ces révolutions. Vingt-cinq ans, un bel âge pour un premier bilan. " - François Reynaert

Par François Reynaert
Chez Novice

Auteur

François Reynaert

Editeur

Novice

Genre

Généralités

La première histoire du 21e siècle

François Reynaert

Paru le 23/10/2025

22,90 €

9782492301711
