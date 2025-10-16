Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Par curieuse expérience des questions

Claude Favre

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Avec ces notes d'écriture, de lectures, dans cette réflexion sur l'acte d'écrire, sur le lien entre le travail du poète et les emprunts de lectrice, "Par curieuse expérience des questions" interroge les enjeux de la langue et leurs points de jonction, de friction, avec le corps, la vie. Claude Favre écrit avec précision ce que les mots peuvent faire au monde et dans le monde. Comment témoigner de ce dehors dans l'intimité du langage. Mêlé de sa langue et de celle des autres, le texte avance par ajouts, note après note, s'interrogeant sur son propre devenir, sur son pouvoir de réalisation et ses limites.

Par Claude Favre
Chez A PRECISER

|

Auteur

Claude Favre

Editeur

A PRECISER

Genre

Poésie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Par curieuse expérience des questions par Claude Favre

Commenter ce livre

 

Par curieuse expérience des questions

Claude Favre

Paru le 16/10/2025

88 pages

A PRECISER

15,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782488414012
9782488414012
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.