Avec ces notes d'écriture, de lectures, dans cette réflexion sur l'acte d'écrire, sur le lien entre le travail du poète et les emprunts de lectrice, "Par curieuse expérience des questions" interroge les enjeux de la langue et leurs points de jonction, de friction, avec le corps, la vie. Claude Favre écrit avec précision ce que les mots peuvent faire au monde et dans le monde. Comment témoigner de ce dehors dans l'intimité du langage. Mêlé de sa langue et de celle des autres, le texte avance par ajouts, note après note, s'interrogeant sur son propre devenir, sur son pouvoir de réalisation et ses limites.