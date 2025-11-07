Le Monochrome et la question de l'Art

Au regard des amateurs, le Monochrome est considéré comme un "genre" pictural à part entière, un genre parmi les autres (Paysage, Nature morte, Portrait, etc.). Le présent ouvrage l'inscrit dans la longue durée d'une histoire qui a connu des formulations dont il évoque les principaux avatars - ainsi que les rebonds décisifs. Spécialiste des humours d'avant-garde, d'Alphonse Allais à Marcel Duchamp, Daniel Grojnowski a notamment publié Les Arts incohérents et le rire dans les arts plastiques, en collaboration avec Denys Riout (José Corti, 2015), ainsi que Fumisteries, de la marge au centre (Champ Vallon, 2023).