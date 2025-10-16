Inscription
Repenser les services publics pour un développement durable et équitable en Haïti

Christophe Providence

ActuaLitté
Des analyses solides et des propositions concrètes pour refonder les services publics en Haïti. Un outil stratégique pour bâtir des politiques plus efficaces, équitables et ancrées dans les réalités locales. Cet ouvrage propose une analyse critique des défaillances structurelles de l'Etat haïtien dans la fourniture des biens publics, en mobilisant les cadres de l'économie politique des institutions et du développement territorial. Il explore les tensions entre logiques formelles et pratiques informelles, les dynamiques d'acteurs, les blocages institutionnels et les mécanismes de dé-légitimation qui entravent l'action publique. A partir d'une démarche an-crée dans les réalités locales, il formule des pistes de réforme orientées vers une gouvernance plus inclusive, transparente et efficace. Cette réflexion in-terdisciplinaire s'adresse aux chercheurs, décideurs et praticiens soucieux de repenser les politiques publiques en contexte de fragilité étatique.

Christophe Providence
Chez Presses universitaires des Antilles

|

Auteur

Christophe Providence

Editeur

Presses universitaires des Antilles

Genre

Droit constitutionnel

Repenser les services publics pour un développement durable et équitable en Haïti

Christophe Providence

Paru le 16/10/2025

100 pages

Presses universitaires des Antilles

8,00 €

9782488234146
