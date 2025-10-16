Christmas, time to kill

Une romance sous forme d'un thriller captivant où les rebondissements maintiennent un suspense insoutenable. Que la traque du Boucher de Noël commence ! Pour certains, Noël est le temps de l'amour et de la paix, pour d'autres, c'est celui de tuer. Depuis quinze ans que sévit le Boucher de Noël à New York, le scénario est toujours le même : à chaque fête de fin d'années, un corps supplicié est retrouvé. Quand Raven, jeune profileuse, devient consultante pour l'unité de criminologie qui traque le Boucher, le rythme des meurtres s'accélère. Provocation ? Tentative de communication du serial killer ? Autant de questions que se pose la jeune femme. Obligée de faire équipe avec Dante, l'autre profileur de l'unité, elle fait face à son sarcasme et ses railleries. Entre eux, la relation est explosive. Sous fond de traque, l'attirance qui naît entre les deux profileurs est incendiaire. Comment une seule personne peut-elle faire naître tant de désir et tant de haine ?