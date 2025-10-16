Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Christmas, time to kill

Okéanos S.

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une romance sous forme d'un thriller captivant où les rebondissements maintiennent un suspense insoutenable. Que la traque du Boucher de Noël commence ! Pour certains, Noël est le temps de l'amour et de la paix, pour d'autres, c'est celui de tuer. Depuis quinze ans que sévit le Boucher de Noël à New York, le scénario est toujours le même : à chaque fête de fin d'années, un corps supplicié est retrouvé. Quand Raven, jeune profileuse, devient consultante pour l'unité de criminologie qui traque le Boucher, le rythme des meurtres s'accélère. Provocation ? Tentative de communication du serial killer ? Autant de questions que se pose la jeune femme. Obligée de faire équipe avec Dante, l'autre profileur de l'unité, elle fait face à son sarcasme et ses railleries. Entre eux, la relation est explosive. Sous fond de traque, l'attirance qui naît entre les deux profileurs est incendiaire. Comment une seule personne peut-elle faire naître tant de désir et tant de haine ?

Par Okéanos S.
Chez New rules

|

Auteur

Okéanos S.

Editeur

New rules

Genre

Romance sexy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Christmas, time to kill par Okéanos S.

Commenter ce livre

 

Christmas, time to kill

Okéanos S.

Paru le 16/10/2025

816 pages

New rules

22,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782488109109
9782488109109
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.