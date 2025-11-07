"La voie du karaté commence par la technique corporelle, mais celle-ci n'en constitue qu'une petite partie, l'essentiel étant que notre subjectivité existe à chaque instant et dans chacun de nos gestes, en même temps qu'en relation avec l'adversaire". Kenji Tokitsu Les arts martiaux (le budo), et plus précisément le combat à mains nues (le karaté), ne sont plus que caricature quand, en Occident, ils sont conçus comme des sports. Séparés de l'enseignement philosophico-religieux - en particulier du zen - auquel ils étaient à l'origine rattachés, ils sont réduits à des gestes vides et dénaturés. Kenji Tokitsu s'applique à retrouver l'esprit du guerrier qui les anime en analysant la structure du combat : décision inébranlable, précision, distance, cadence, intuition ; puis en étudiant l'enseignement des grands maîtres du sabre de l'ère Edo (1603-1867). Du même mouvement, l'auteur cherche aussi à dégager une méthode de progression qui, en respectant la vérité retrouvée du karaté, soit adaptée à la conscience de notre temps. Kenji Tokitsu Docteur en sociologie et en langue et civilisation japonaises, maître de sabre, il a fondé l'académie Tokitsu-Ryu où il enseigne les arts martiaux. Il a également publié au Seuil Miyamoto Musashi. Maître de sabre japonais du xviie siècle (2008).