Cyberattaques et poignées de main

Comment créer un leader de la cybersécurité en partant d'une idée " griffonnée sur un coin de table " ? Cofondateur d'I-TRACING, Théodore-Michel Vrangos retrace dans cet ouvrage vingt ans d'une aventure entrepreneuriale unique. Il dévoile avec authenticité les coulisses de la création d'une entreprise de services IT, née d'une vision forte sur la traçabilité de l'information, dans un secteur en perpétuelle évolution. Dans ce livre qui mêle récit personnel, retours d'expérience et réflexions sur le management, la croissance ou la gestion de crises, l'auteur détaille les choix stratégiques et les bifurcations qui ont permis à I-TRACING de devenir un acteur incontournable de la cybersécurité, et plus particulièrement des services mondiaux de surveillance et réponse en cas d'incident. Plus qu'un simple témoignage, c'est un guide de terrain pour celles et ceux qui veulent comprendre les ressorts de l'entrepreneuriat dans la tech.