Les miscellanées originales de Mr. Schott

Voici un ouvrage sans équivalent. Encyclopédie ? Dictionnaire ? Almanach ? Anthologie ? Vadémécum ? Tout cela, et beaucoup plus. Quel autre ouvrage peut se targuer d'offrir dans sa table des matières la longueur des lacets de chaussures ou le langage des signes ? Dans quel autre livre trouvera-t-on réunis l'histoire de la taxe sur les chapeaux et la liste des insultes dans les pièces de Shakespeare ou encore celle des différents modes opératoires des crimes élucidés par Mrs Marple ? On y trouve aussi les différentes sortes de sushis et la composition exacte du Big Mac. Nous avons affaire là à la quintessence de l'esprit et de l'humour anglais. Le plus fort peut-être, c'est qu'au bout du compte, l'ouvrage se révèle effectivement pratique : "un couteau suisse en forme de livre".