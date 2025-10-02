Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Danse avec les ombres

Anna Xhaard, Laurie Xhaard

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Danse avec les ombres est un voyage poétique où les mots et les dessins se répondent en écho, tissant une passerelle entre l'émotion et l'imaginaire. A travers 40 textes poétiques intensément incarnés, Laurie Xhaard explore la poésie comme une expérience, une trace laissée dans l'âme bien au-delà des vers. Ces textes sont nés dans l'ombre et la lumière de son processus créatif, en parallèle de son album J'ai dansé avec les ombres. Ils révèlent une quête intérieure, une traversée des peurs et des renaissances. Aux côtés des illustrations épurées et vibrantes d'Anna Xhaard (sa soeur), des interludes poétiques viennent rythmer cette immersion, invitant le lecteur à ressentir, rêver et laisser la poésie infuser son quotidien. Dans un monde où l'on cherche à comprendre et à s'évader, ce recueil est une respiration, une invitation à redécouvrir la puissance des mots et des images comme reflets de notre propre voyage intérieur.

Par Anna Xhaard, Laurie Xhaard
Chez Eyrolles

|

Auteur

Anna Xhaard, Laurie Xhaard

Editeur

Eyrolles

Genre

Poésie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Danse avec les ombres par Anna Xhaard, Laurie Xhaard

Commenter ce livre

 

Danse avec les ombres

Anna Xhaard, Laurie Xhaard

Paru le 02/10/2025

Eyrolles

17,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782416022876
9782416022876
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.