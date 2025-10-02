Danse avec les ombres est un voyage poétique où les mots et les dessins se répondent en écho, tissant une passerelle entre l'émotion et l'imaginaire. A travers 40 textes poétiques intensément incarnés, Laurie Xhaard explore la poésie comme une expérience, une trace laissée dans l'âme bien au-delà des vers. Ces textes sont nés dans l'ombre et la lumière de son processus créatif, en parallèle de son album J'ai dansé avec les ombres. Ils révèlent une quête intérieure, une traversée des peurs et des renaissances. Aux côtés des illustrations épurées et vibrantes d'Anna Xhaard (sa soeur), des interludes poétiques viennent rythmer cette immersion, invitant le lecteur à ressentir, rêver et laisser la poésie infuser son quotidien. Dans un monde où l'on cherche à comprendre et à s'évader, ce recueil est une respiration, une invitation à redécouvrir la puissance des mots et des images comme reflets de notre propre voyage intérieur.