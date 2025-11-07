La mode à New York

New York est largement reconnue comme la capitale américaine de la mode. La ville a fortement influencé le reste du pays et du monde, avec ses contributions culturelles quasi-mythiques, y compris une maîtrise féroce de tout ce qui est urbain-chic. Cet ouvrage est l'occasion de profiter du meilleur de la Côte Est, de s'inspirer des tenues new-yorkaises les plus raffinées, d'assister aux premiers rangs aux défilés et de se promener au fil des pages parmi les gratte-ciel à la pointe de la technologie ou parmi les boutiques à la pointe de tendances. Un must-have pour tous les amoureux de la mode et de Big Apple.