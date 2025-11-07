Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Beaux livres

La mode à New York

Pierre Toromanoff

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
New York est largement reconnue comme la capitale américaine de la mode. La ville a fortement influencé le reste du pays et du monde, avec ses contributions culturelles quasi-mythiques, y compris une maîtrise féroce de tout ce qui est urbain-chic. Cet ouvrage est l'occasion de profiter du meilleur de la Côte Est, de s'inspirer des tenues new-yorkaises les plus raffinées, d'assister aux premiers rangs aux défilés et de se promener au fil des pages parmi les gratte-ciel à la pointe de la technologie ou parmi les boutiques à la pointe de tendances. Un must-have pour tous les amoureux de la mode et de Big Apple.

Par Pierre Toromanoff
Chez Editions de l'Imprévu

|

Auteur

Pierre Toromanoff

Editeur

Editions de l'Imprévu

Genre

Histoire de la mode

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La mode à New York par Pierre Toromanoff

Commenter ce livre

 

La mode à New York

Pierre Toromanoff

Paru le 07/11/2025

304 pages

Editions de l'Imprévu

45,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791029511189
9791029511189
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.