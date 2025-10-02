Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

La ville du quart d'heure

Carlos Moreno, Jan Gehl, Martha Thorne, Francis Choin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une perspective innovante sur les enjeux urbains et la création de villes durables. Dans La ville du quart d'heure, Carlos Moreno propose une réflexion autour d'une idée à la fois simple et révolutionnaire : les destinations quotidiennes - comme les écoles, les commerces ou les bureaux - devraient être accessibles à pied ou à vélo en quelques minutes depuis chez soi. Depuis 2020, ce concept s'est propagé à grande vitesse de ville en ville, illustrant une nouvelle manière de concevoir la vie urbaine pour répondre aux défis économiques, sociaux et environnementaux de notre époque. Des centaines de maires à travers le monde, dans des petites comme des grandes villes, ont adopté ces principes comme un moyen de se relever après la pandémie. Des idées qui, depuis, ne cessent de gagner en popularité, au service du bien-être des habitants. Découvrez dans cet ouvrage pourquoi de plus en plus de villes envisagent de repenser l'espace urbain, et comment elles comptent atteindre cet objectif. Vous y trouverez : Des stratégies pour permettre aux villes de se réinventer et de s'adapter, afin de faire gagner un temps précieux à leurs habitants ; Des techniques pour transformer les habitudes des citadins dépendants de la voiture et maximiser les avantages sociaux d'une ville centrée sur l'humain ; Des solutions scientifiquement élaborées et fondées sur la recherche pour résoudre durablement les problèmes urbains récurrents (congestion, pollution, inégalités sociales, isolement...). Profondément engagé en faveur de la science, du progrès et de la créativité, Carlos Moreno partage dans cet ouvrage une méthodologie concrète pour imaginer les villes de demain. Ce livre sera précieux à toute personne intéressée par des approches modernes et innovantes face aux défis urbains croissants.

Par Carlos Moreno, Jan Gehl, Martha Thorne, Francis Choin
Chez Eyrolles

|

Auteur

Carlos Moreno, Jan Gehl, Martha Thorne, Francis Choin

Editeur

Eyrolles

Genre

Urbanisme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La ville du quart d'heure par Carlos Moreno, Jan Gehl, Martha Thorne, Francis Choin

Commenter ce livre

 

La ville du quart d'heure

Carlos Moreno trad. Francis Choin

Paru le 02/10/2025

282 pages

Eyrolles

29,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782416022449
9782416022449
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.