Une perspective innovante sur les enjeux urbains et la création de villes durables. Dans La ville du quart d'heure, Carlos Moreno propose une réflexion autour d'une idée à la fois simple et révolutionnaire : les destinations quotidiennes - comme les écoles, les commerces ou les bureaux - devraient être accessibles à pied ou à vélo en quelques minutes depuis chez soi. Depuis 2020, ce concept s'est propagé à grande vitesse de ville en ville, illustrant une nouvelle manière de concevoir la vie urbaine pour répondre aux défis économiques, sociaux et environnementaux de notre époque. Des centaines de maires à travers le monde, dans des petites comme des grandes villes, ont adopté ces principes comme un moyen de se relever après la pandémie. Des idées qui, depuis, ne cessent de gagner en popularité, au service du bien-être des habitants. Découvrez dans cet ouvrage pourquoi de plus en plus de villes envisagent de repenser l'espace urbain, et comment elles comptent atteindre cet objectif. Vous y trouverez : Des stratégies pour permettre aux villes de se réinventer et de s'adapter, afin de faire gagner un temps précieux à leurs habitants ; Des techniques pour transformer les habitudes des citadins dépendants de la voiture et maximiser les avantages sociaux d'une ville centrée sur l'humain ; Des solutions scientifiquement élaborées et fondées sur la recherche pour résoudre durablement les problèmes urbains récurrents (congestion, pollution, inégalités sociales, isolement...). Profondément engagé en faveur de la science, du progrès et de la créativité, Carlos Moreno partage dans cet ouvrage une méthodologie concrète pour imaginer les villes de demain. Ce livre sera précieux à toute personne intéressée par des approches modernes et innovantes face aux défis urbains croissants.