Concevez des circuits électriques en toute simplicité et en toute sécurité. Grâce à des schémas clairs, détaillés et en couleur, ce guide pratique, facile à utiliser, explique avec précision le cheminement des conducteurs, depuis le tableau de répartition jusqu'aux appareils et points d'utilisation. Complémentaire au Mémento de schémas électriques 2, consacré aux installations électriques domestiques, ce tome explore les sujets suivants : Les systèmes connectés Les prises de courant Les commandes (volets, stores...) La cuisine L'éclairage L'accueil des visiteurs Avec le développement des systèmes radio, les fabricants proposent désormais de nombreuses solutions, accessibles à tous, pour améliorer une installation électrique avec très peu de travaux. Il est possible d'intervenir sur la plupart des circuits pour ajouter des points de commande, commander une prise ou automatiser la gestion des volets roulants. Ces nouvelles offres nous font évoluer, de manière simple et pratique, vers la maison connectée : associés à une passerelle Internet/radio, les appareillages radio permettent de commander la plupart des circuits à distance ou en local, à partir d'un smartphone équipé de l'application du fabricant.