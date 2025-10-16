Inscription
Claude Cahun et Marcel Moore

Patrice Allain, Tirza Latimer

Nées à Nantes, Claude Cahun (née Lucy Schwob) et Marcel Moore (née Suzanne Malherbe), développent dès les premières années du vingtième siècle une oeuvre protéiforme où l'invention de soi devient un acte scénique et collectif. Dessins, mises en scène photographiques, écriture : la contribution de Moore, souvent discrète mais essentielle, accompagne les audacieuses expérimentations du duo. Engagées aux côtés des surréalistes, Cahun et Moore partagent leur goût de la subversion et du merveilleux, tout en explorant des questionnements singuliers sur l'identité, le genre et le corps. Ce numéro interroge la dynamique collaborative à l'origine d'une oeuvre qui n'a jamais cessé de défier les normes. Avant-gardiste et libre, leur création demeure aujourd'hui une source vive d'inspiration pour les artistes.

Genre

Ecrits sur l'art

