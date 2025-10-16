Je me dis oui pour Noël

Et si, pour Noël, vous osiez révéler qui vous êtes vraiment ? Aurélie a toujours adoré les festivités de Noël. Mais cette année, le sapin et les décorations la dépriment carrément : cela fera un an le 26 décembre que son mari l'a quittée pour une autre. Pour couronner le tout, elle vient de passer dans le camp des seniors et ses enfants n'ont pas le coeur à faire la fête. Alors qu'elle participe à un atelier d'écriture offert par sa meilleure amie, Aurélie compose un texte à l'image de son humeur : mélancolique... et un peu chaotique. Or dès le lendemain de l'atelier, les événements invraisemblables qu'elle a imaginés deviennent miraculeusement réalité. C'est le déclic pour Aurélie : si elle ne veut pas finir comme l'héroïne de son histoire, seule et abandonnée de tous pour Noël, elle n'a que quelques jours pour apprendre à dire oui à ses envies, à la vie et à l'amour. Pour le pire ou pour le meilleur ? Dans cette comédie de Noël désopilante et réjouissante, Marilyse Trécourt aborde des thèmes qui lui sont chers, comme la famille, l'amitié, l'amour et les changements de vie, avec la bonne humeur et l'humour qui la caractérisent. " Une excellente lecture qui invite à prendre le temps de réfléchir à ce que l'on veut vraiment et à assumer qui l'on est, le tout dans une superbe ambiance de Noël ! " @laulette " Un précieux cadeau à se faire vers l'apaisement et la paix intérieure, l'épanouissement. Un roman que je vous recommande les yeux fermés, un bijou d'humanité et d'authenticité. " @celinelovereading " Un soupçon de développement personnel, un zeste de romance, le tout mélangé à la magie de Noël. On secoue le tout et on y ajoute quelques pincées d'humour, et on obtient le dernier roman de Marilyse Trécourt. " @mabulle_delecture " Avec une tendresse infinie, j'ai assisté à l'émancipation d'Aurélie et, en refermant ce livre, j'ai ressenti un doux élan d'inspiration. Moi aussi, désormais, je veux lâcher prise et prendre mieux en main mon destin, alors je me dis oui. " @bouquet_ de_lectures