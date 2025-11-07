Ella, reine du jazz

Ella Fitzgerald adorait chanter... et elle chantait bien ! Avec son groupe, elle sillonnait l'Amérique pour se produire ici et là. Quand la plus grande boîte de la ville refusa de la programmer, elle ne baissa pas les bras. Elle reçut l'aide d'une autre femme très spéciale, qui s'engagea à venir tous les soirs au premier rang des représentations d'Ella. C'était l'une des actrices les plus iconiques d'Hollywood, Marylin Monroe, qui aida à la formidable ascension de celle qui allait devenir la reine du jazz. Un album pour faire découvrir aux petits lecteurs et lectrices une des plus grandes chanteuses au monde, doublé d'un récit de sororité. On y apprend comment une amitié naissante permit de s'opposer à la discrimination raciale.