Wild, Oracle divinatoire

Daisy Bodin, Julie Bodin, Ana Eyes

ActuaLitté
Explorez votre monde intérieur en vous saisissant des messages puissants du Wild Oracle ! Telle une exploratrice des sagesses ancestrales, suivez ce chemin initiatique pour retrouver l'être profond et authentique que vous êtes. Au fil des cartes, partez à la rencontre des peuples du monde et des influences divines des cultures anciennes, et plongez dans les grands savoirs spirituels. Riche de sa part sauvage et intuitive, cet oracle vous accompagne pas à pas grâce à des messages sacrés qui vous reconnectent à votre essence créative et exaltante. Chaque expérience, chaque aventure, renforce votre confiance en vos intuitions, vos perceptions et vos ressources intérieures. Accessible et lumineux, l'oracle Wild est un précieux support divinatoire, vous guidant avec clarté et fluidité vers vos aspirations profondes grâce à des réponses claires et perspicaces.

Par Daisy Bodin, Julie Bodin, Ana Eyes
Chez Eyrolles

Auteur

Daisy Bodin, Julie Bodin, Ana Eyes

Editeur

Eyrolles

Genre

Arts divinatoires

Wild, Oracle divinatoire

Daisy Bodin, Julie Bodin, Ana Eyes

Paru le 16/10/2025

160 pages

Eyrolles

24,90 €

9782416020810
