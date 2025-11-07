Aériens, saltimbanques, funambules : les personnages de Louka Butzbach ont ceci de commun avec les oiseaux qu'ils couchent volontiers dehors, se perchent aisément sur les toits ou sur un fil, et vont où le vent les pousse. Or si, comme l'écrivait Giacomo Leopardi, " les animaux arborent en général un air sérieux et grave " et que " nombre d'entre eux paraissent même mélancoliques ", il est vrai également que " les oiseaux ressentent la joie et l'allégresse plus intensément qu'aucun autre animal ". Telle est incontestablement la nature de Rémi Fleur, de Toni Couture, de Jacques Tambouille, de Simoncino Libertad et de toutes celles et tous ceux qui peuplent et animent les sept récits du présent recueil. Autant de personnages tombés du nid rimbaldien, fantasques et gracieux, épris d'indépendance, de liberté et de beau langage, dont l'artificialité des expressions corporelles et des situations sonnent miraculeusement juste, dont les destinées, petites ou grandes, se jouent de nos propres pesanteurs. Sur un ton ingénu qui contraste avec les thèmes qu'il aborde, Louka Butzbach déploie des saynètes précisément chorégraphiées, des utopies de maison de poupée, des contes fantaisistes et tendres où s'esquissent des réponses séduisantes et d'apparence simple aux énigmes et aux épreuves posées par la vie, par la mort, le libre arbitre, l'amour, la création, l'amitié...