#Album jeunesse

Le jongleur de mots

Gilles Tibo, Emilie Leduc

ActuaLitté
Seize poèmes sur l'univers des livres. Seize poèmes où vous ferez la connaissance de toutes sortes de personnages. Un jongleur de mots doux, un dompteur de dangereuses virgules, des zèbres à lire et à écrire. Monsieur Alonzo, écrivain, qui échappe des mots de sa valise et que les passants suivent à la lettre pour découvrir son histoire. Gilou, qui vit dans un dictionnaire, pour ne manquer de rien. L'analphabète, qui dessine des coeurs sur les murs. La petite Claire, qui voyage sans se mouiller les pieds, depuis sa bibliothèque. Attention, cet album pourrait créer une forte dépendance aux livres.

Par Gilles Tibo, Emilie Leduc
Chez Editions de l'Isatis

|

Auteur

Gilles Tibo, Emilie Leduc

Editeur

Editions de l'Isatis

Genre

Autres éditeurs (F à J)

Retrouver tous les articles sur Le jongleur de mots par Gilles Tibo, Emilie Leduc

Commenter ce livre

 

Le jongleur de mots

Gilles Tibo, Emilie Leduc

Paru le 07/11/2025

32 pages

Editions de l'Isatis

15,00 €

ActuaLitté
9782898431654
© Notice établie par ORB
