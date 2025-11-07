Le jongleur de mots

Seize poèmes sur l'univers des livres. Seize poèmes où vous ferez la connaissance de toutes sortes de personnages. Un jongleur de mots doux, un dompteur de dangereuses virgules, des zèbres à lire et à écrire. Monsieur Alonzo, écrivain, qui échappe des mots de sa valise et que les passants suivent à la lettre pour découvrir son histoire. Gilou, qui vit dans un dictionnaire, pour ne manquer de rien. L'analphabète, qui dessine des coeurs sur les murs. La petite Claire, qui voyage sans se mouiller les pieds, depuis sa bibliothèque. Attention, cet album pourrait créer une forte dépendance aux livres.