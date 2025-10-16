D'eau et de feu

L'édition avec jaspage est une édition limitée. Après épuisement des stocks avec jaspage, le livre sera édité en version classique avec tranche blanche. Une romantasy qui revisite le monde des Atlantes autour d'un conflit ancestral entre deux peuples, et d'une jeune femme qui pourrait les sauver. Ou tout faire basculer Depuis toujours, Aliana a une peur panique de l'eau, et en revenant du pub où elle travaille en tant que serveuse, elle manque, par un affreux concours de circonstances, de se noyer. Son pire cauchemar. Elle en réchappe par miracle, et surtout, sans savoir comment. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle a repris connaissance sur la plage, mais que seule, jamais elle n'aurait pu arriver là. Depuis, rien ne semble comme avant. Même Siena, sa meilleure amie, a l'air différente. Et qui est Aedhan, ce mystérieux inconnu surgi de nulle part qui prétend être un Atlante et devoir la protéger ? La protéger de quoi ? Et pourquoi se montre-t-il si désagréable avec elle ? Pourquoi la considère-t-il comme une anomalie ? Elle l'ignore pour le moment, mais le monde tel qu'elle le connait n'existe pas, et personne n'est en réalité ce qu'il paraît être. La réponse à ses questions pourrait bien se trouver dans ses origines. Mais est-elle sûre de vouloir connaître la vérité ? De vouloir comprendre pourquoi d'elle, une simple serveuse orpheline, dépend la survie des Humains ? Une romantasy qui revisite le monde des Atlantes autour d'un conflit ancestral entre deux peuples, et d'une jeune femme qui pourrait les sauver. Ou tout faire basculer.