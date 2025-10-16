Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Imaginaire

D'eau et de feu

Anna Wayne

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'édition avec jaspage est une édition limitée. Après épuisement des stocks avec jaspage, le livre sera édité en version classique avec tranche blanche. Une romantasy qui revisite le monde des Atlantes autour d'un conflit ancestral entre deux peuples, et d'une jeune femme qui pourrait les sauver. Ou tout faire basculer Depuis toujours, Aliana a une peur panique de l'eau, et en revenant du pub où elle travaille en tant que serveuse, elle manque, par un affreux concours de circonstances, de se noyer. Son pire cauchemar. Elle en réchappe par miracle, et surtout, sans savoir comment. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle a repris connaissance sur la plage, mais que seule, jamais elle n'aurait pu arriver là. Depuis, rien ne semble comme avant. Même Siena, sa meilleure amie, a l'air différente. Et qui est Aedhan, ce mystérieux inconnu surgi de nulle part qui prétend être un Atlante et devoir la protéger ? La protéger de quoi ? Et pourquoi se montre-t-il si désagréable avec elle ? Pourquoi la considère-t-il comme une anomalie ? Elle l'ignore pour le moment, mais le monde tel qu'elle le connait n'existe pas, et personne n'est en réalité ce qu'il paraît être. La réponse à ses questions pourrait bien se trouver dans ses origines. Mais est-elle sûre de vouloir connaître la vérité ? De vouloir comprendre pourquoi d'elle, une simple serveuse orpheline, dépend la survie des Humains ? Une romantasy qui revisite le monde des Atlantes autour d'un conflit ancestral entre deux peuples, et d'une jeune femme qui pourrait les sauver. Ou tout faire basculer.

Par Anna Wayne
Chez Alter Real éditions

|

Auteur

Anna Wayne

Editeur

Alter Real éditions

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur D'eau et de feu par Anna Wayne

Commenter ce livre

 

D'eau et de feu

Anna Wayne

Paru le 06/11/2025

318 pages

Alter Real éditions

20,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385755218
9782385755218
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.