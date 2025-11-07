L'étrangère N° 63

Ce numéro est placé sous le signe de la création poétique actuelle et ouverte sur l'international. Le lecteur découvrira s'il ne le connaît déjà le poète grec Dyonisis Kapsalis, dont la cadence de ses rythmes et vers ne sont pas sans rappeler les oeuvres de Dante et Shakespeare. Le dossier intitulé "Six poètes tchèques d'aujourd'hui" , permettra au lecteur de découvrir des poètes peu connus dans le monde francophone. Le dossier retient des poètes de trois générations distinctes. Ces auteurs tournent autour de questions plus intimes, d'expérience de vie au coeur du quotidien, et comme un refus de la poésie se tenant sur la forme, le drame individuel ayant pris le relai des drames collectifs. On y trouvera aussi un essai novateur et éclairant de Philippe di Meo consacré au poète italien Giorgio Caproni. Puis, pour clôturer ce volume, Michel Pagnoux nous fait partager ses réflexions sur ce que rend visible l'époque, celle d'une postmodernité qui se renouvelle inlassablement à l'identique. Sommaire : Pierre-Yves Soucy : Un temps désorienté ; Dionysis Kapsalis : choix de poèmes, traduits par Myrto Gondicas, suivi d'un entretien ; Sophie Loizeau : Déchets verts ; Hervé Micolet : Place de la Déserte ; Philippe di Meo : Le faux comme seule vérité (Sur Giorgio Caproni) ; Michel Pagnoux : Brignogan. Six poètes tchèques d'aujourd'hui présentés par Benoît Meunier : Marie Jehlickova, Jaromir Typlt, Pavel Kolmacka, Sylva Fischerova, Pavec Novotny, Kamil Bouska.