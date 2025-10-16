Inscription
#Roman francophone

Friday Home Run

Annabelle Blangier, Sara Ney

L'édition avec jaspage est une édition limitée. Après épuisement des stocks avec jaspage, le livre sera édité en version classique avec tranche blanche. Une comédie romantique New Adult drôle et émouvante qui va vous faire retomber amoureuse de l'amour ! Vous allez adorer voir le capitaine de l'équipe de base-ball et une étudiante qui n'a pas froid aux yeux tomber amoureux ! Scarlett est la fille la plus raisonnable du campus : elle ne boit pas, ramène ses copines de soirée, leur tient les cheveux quand elles vomissent leurs tripes, et les met en garde contre les dragueurs invétérés de l'équipe star de base-ball de la fac. Même si aller à des soirées n'est pas son truc, elle s'oblige à accompagner ses copines tous les week-ends à la résidence Jock Row, celle des membres de l'équipe de base-ball. Mais Miss Raisonnable en a marre, et a décidé de changer d'angle d'attaque. Réparer le coeur brisé de ses copines parce qu'un mec ne les rappelle pas ? C'est fini ! Autant couper le mal par la racine, et c'est ainsi qu'elle écope du surnom de Casseuse de coups, et qu'on la bannit des soirées de Jock Row ! Mais Scarlet n'est pas du genre à se laisser faire ! Rowdy est le capitaine de l'équipe de base-ball. La pression, il connait. Son paternel se charge de lui rappeler que son avenir dépend du base-ball et qu'être capitaine implique de grandes responsabilités. Y compris celle de permettre à ses potes de s'envoyer en l'air. Manque de bol, il a perdu à la courte paille et c'est lui qui doit veiller à ce que Miss Casseuse de coups ne mette pas un pied dans la résidence Row. Facile ? Pas tant que ça... Car il ne s'attend pas à être autant déstabilisé par la demoiselle. Comme on dit : "malheureux au jeu, heureux en amour ! "

Par Annabelle Blangier, Sara Ney
Chez Alter Real éditions

Auteur

Annabelle Blangier, Sara Ney

Editeur

Alter Real éditions

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Friday Home Run

Sara Ney trad. Annabelle Blangier

Paru le 06/11/2025

390 pages

Alter Real éditions

17,90 €

9782385755072
