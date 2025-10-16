Inscription
#Essais

Messages des étoiles

Karine Troncy

ActuaLitté
" Cher enfant des étoiles, souviens-toi de ta mission. Tu es venu ici pour rayonner ". Grâce aux 60 cartes de ce coffret, découvrez les précieux conseils devos alliés de l'invisible. Les étoileset l'Univers vous invitent à vouslibérer des illusions, accueillirles énergies de transformationset retrouver le chemin devotre coeur et de votre âme. Karine Troncy est thérapeute psychoénergéticienne, coach, channel, médium et formatrice. Elle est l'auteure de plusieurs livres et oracles, dont Le Channeling et Activations galactiques (Ed. Animae).

Par Karine Troncy
Chez Leduc.s éditions

|

Auteur

Karine Troncy

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Arts divinatoires

Messages des étoiles

Karine Troncy

Paru le 16/10/2025

60 pages

Leduc.s éditions

14,95 €

9782385641573
