Messages des étoiles

" Cher enfant des étoiles, souviens-toi de ta mission. Tu es venu ici pour rayonner ". Grâce aux 60 cartes de ce coffret, découvrez les précieux conseils devos alliés de l'invisible. Les étoileset l'Univers vous invitent à vouslibérer des illusions, accueillirles énergies de transformationset retrouver le chemin devotre coeur et de votre âme. Karine Troncy est thérapeute psychoénergéticienne, coach, channel, médium et formatrice. Elle est l'auteure de plusieurs livres et oracles, dont Le Channeling et Activations galactiques (Ed. Animae).