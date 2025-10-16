Inscription
#Roman étranger

La gardienne des livres interdits

Elisabeth Luc, Madeline Martin

ActuaLitté
Varsovie. Zofia et Janina profitent des dernières chaleurs de l'été en ce mois d'août 1939. Malgré leur rentrée prochaine à l'université, c'est leur club de lecture "anti Hitler" qui anime toutes leurs conversations. Comme un pied de nez à la guerre qui se profile à la frontière du pays, elles dévorent chaque semaine un nouveau livre interdit par la dictature allemande. Leurs rêves insouciants sont brutalement anéantis un matin par les bombardements. Alors que le pays est occupé et que des centaines d'ouvrages interdits sont détruits, maintenir leur club de lecture devient un véritable acte de révolte. Au péril de leur vie, Zofia et Janina se promettent de cacher ces reliquats de l'indépendance polonaise. Mais quand Janina, issue d'une famille juive, est envoyée dans un ghetto, Zofia comprend qu'elle doit s'engager dans la Résistance pour sauver son amie. Un roman poignant, inspiré de la véritable bibliothèque souterraine de Varsovie, qui célèbre le pouvoir des livres pour nous rassembler aux heures les plus sombres de l'Histoire. "Les lecteurs seront tenus en haleine, transportés par les personnages vivants et inspirants de Madeline Martin". Kelly Rimmer, autrice des Orphelins de Varsovie Madeline Martin est l'autrice de plusieurs romans historiques qui figurent régulièrement dans les listes des best-sellers du USA Today et du New York Times. Elle vit à Jacksonville en Floride avec son mari, ses deux filles et son chat. Son roman, La Librairie des rêves ensevelis est paru aux éditions Charleston en 2022. Traduit de l'anglais par Elisabeth Luc

Par Elisabeth Luc, Madeline Martin
Chez Charleston éditions

|

Auteur

Elisabeth Luc, Madeline Martin

Editeur

Charleston éditions

Genre

Littérature anglo-saxonne

La gardienne des livres interdits

Madeline Martin trad. Elisabeth Luc

Paru le 16/10/2025

432 pages

Charleston éditions

22,90 €

ActuaLitté
9782385294755
© Notice établie par ORB
