Le lien et la grâce

"Rupture, cassure, décalage, échappée, dissidence sont les mots-clés de l'histoire de l'art moderne. Depuis Manet et Cézanne, l'art rompt avec son milieu, rompt avec la tradition, rompt avec les idées ou les valeurs dominantes. Que reflète alors cet art déchaîné hormis sa propre errance ? Existe-t-il, sinon des liens tenaces, à tout le moins quelques fils ténus qui rattachent encore l'oeuvre à une histoire qui ne serait pas seulement celle des artistes, de leur production ou de leur ghetto ? " Les textes repris et développés dans cet ouvrage trouvent leur origine dans des préfaces, notices, articles ou actes de colloque, écrits au cours des trente dernières années par l'auteur. Fort d'une riche expérience en tant que commissaire ou conseiller scientifique d'expositions, il s'est interrogé tout au long de sa carrière sur cette question du lien - lien entre l'art, la religion, la littérature, la psychanalyse, la science. L'ensemble des textes, qui se répondent entre eux, se fait l'écho de cette réflexion sur la question du lien. Ils ont tous été revus, certains profondément remaniés, et constituent désormais la version de référence. Quelques-uns ont été écrits pour des ouvrages étrangers et n'avaient jamais été publiés en français.