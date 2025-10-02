Inscription
#Essais

Le petit Oracle du chat noir

Amélie Fiol

Sois à l'écoute de ton intuition féline Le chat noir est souvent associé à l'infortune et à la superstition mais il apporte, en réalité, sérénité et chance dans notre vie. Grâce aux 55 cartes de ce petit Oracle, il te délivrera des conseils bienveillants et sera ton meilleur guide pour faire face aux obstacles ou aux moments de doute. Véritable symbole d'indépendance, de sagesse et de connexion aux énergies subtiles, le chat noir t'aidera à écouter tes ressentis profonds, à prendre les bonnes décisions et à avancer avec grâce et discernement sur ton chemin de vie.

Par Amélie Fiol
Chez Editions Contre-Dires

Auteur

Amélie Fiol

Editeur

Editions Contre-Dires

Genre

Arts divinatoires

Le petit Oracle du chat noir

Amélie Fiol

Paru le 02/10/2025

Editions Contre-Dires

13,90 €

