Le petit Oracle du chat noir

Sois à l'écoute de ton intuition féline Le chat noir est souvent associé à l'infortune et à la superstition mais il apporte, en réalité, sérénité et chance dans notre vie. Grâce aux 55 cartes de ce petit Oracle, il te délivrera des conseils bienveillants et sera ton meilleur guide pour faire face aux obstacles ou aux moments de doute. Véritable symbole d'indépendance, de sagesse et de connexion aux énergies subtiles, le chat noir t'aidera à écouter tes ressentis profonds, à prendre les bonnes décisions et à avancer avec grâce et discernement sur ton chemin de vie.