#Roman francophone

Dans tes rêves, Seth !

Lilou Mell

ActuaLitté
Une colocation infernale entre une jeune étudiante qui rêve de faire le tour du monde et son ancien voisin, un jeune aussi séduisant qu'arrogant. Aller à l'université. Valider ses examens d'hiver. Se trouver une passion autre que les livres. Un petit ami à présenter à la famille pour Noël. Emménager avec un colocataire choisi avec soin. Voilà ce que Leah doit faire si elle veut voir son rêve se réaliser. En effet, cette jeune femme de dix-huit ans n'a pas du tout envie d'intégrer la fac. Ce qu'elle veut... Son rêve ultime... C'est faire le tour du monde. Problème : elle n'a pas l'argent pour. Son père lui propose de le lui financer si elle respecte ces cinq points. Un pari fou ? Peut-être. Mais Leah n'a pas le choix, et puis, ce n'est pas la mer à boire, n'est-ce pas ? Quatre mois, c'est vite passé... Elle déchante quand elle découvre l'identité de son colocataire. Seth. Son ancien voisin qui a fait de sa vie un enfer. Il est toujours aussi exaspérant, mais beaucoup plus séduisant que dans ses souvenirs...

Lilou Mell
Alter Real éditions

Auteur

Lilou Mell

Editeur

Alter Real éditions

Genre

Romance sexy

Dans tes rêves, Seth !

Lilou Mell

Paru le 16/10/2025

372 pages

Alter Real éditions

19,00 €

ActuaLitté
9782385755058
© Notice établie par ORB
