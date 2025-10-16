Un guide en phase avec les nouvelles tendances du monde du voyage : abondamment illustré pour offrir un avant-goût de la destination, clair et synthétique pour construire facilement son itinéraire, riche en conseils et astuces pour des expériences au plus près des habitants. Une couverture approfondie de la Floride : Orlando, Miami, les Everglades, l'archipel des Keys et Key West, Tampa Bay, Fort Lauderdale, les plages secrètes du nord de l'Etat... Un chapitre très fouillé sur les parcs d'attraction d'Orlando avec toutes les informations pour bien organiser son séjour... Une sélection inspirante et très pratique d'itinéraires pour découvrir le meilleur de la Floride, en toute saison, quel que soit le temps ou le budget disponible. Des chapitres consacrés aux activités de plein air (randonnée, canoë et kayak, pêche...) et à la cuisine de la Floride. Des sélections thématiques pour préparer un voyage selon ses envies : les plages incontournables, les activités aquatiques à ne pas manquer, les bonnes adresses, les spots de sortie, des festivals pour tous les goûts, les plus belles randonnées... Des suggestions de balades et d'itinéraires thématiques à pied, à vélo ou en voiture : promenade art déco à Miami Beach, road-trip dans les Everglades, à vélo dans les Keys... Un plan détachable de Miami.