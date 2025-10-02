Inscription
#Roman jeunesse

Mon premier Emile Zola

Delphine Livet

Bienvenue en littérature avec la série Mon premier... Bienvenue dans la société de consommation ! Découvrez le plus grand des romancier naturaliste : Emile Zola. Dans ce roman naturaliste, l'intrigue amoureuse habille une intrigue économique tout aussi palpitante où l'on voit s'affronter ancien et nouveau commerce, dans un Paris en pleine transformation. Le roman est présenté ici dans une version abégée, sans adaptation du texte, pour en conserver intacts le style et la personnalité".

Par Delphine Livet
Chez La Librairie des Ecoles

Auteur

Delphine Livet

Editeur

La Librairie des Ecoles

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

Mon premier Emile Zola

Delphine Livet

Paru le 02/10/2025

160 pages

La Librairie des Ecoles

6,99 €

9782385514570
