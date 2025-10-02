Mon premier Emile Zola

Bienvenue en littérature avec la série Mon premier... Bienvenue dans la société de consommation ! Découvrez le plus grand des romancier naturaliste : Emile Zola. Dans ce roman naturaliste, l'intrigue amoureuse habille une intrigue économique tout aussi palpitante où l'on voit s'affronter ancien et nouveau commerce, dans un Paris en pleine transformation. Le roman est présenté ici dans une version abégée, sans adaptation du texte, pour en conserver intacts le style et la personnalité".