Le dernier jour des papillons

"Le Dernier Jour des Papillons" est un album d'une grande douceur, qui aborde avec poésie et délicatesse une question universelle : celle de la mort. A travers le regard de Séraphin, un petit garçon-papillon curieux et sensible, les jeunes lecteurs découvrent le cycle de la vie et apprennent à apprivoiser l'idée de la fin... sans tristesse ni peur. Lorsque Séraphin est confronté à la disparition d'un autre papillon, une conversation émouvante s'engage : un aîné lui explique que la mort fait partie du voyage. Troublé, l'enfant-papillon s'interroge alors sur sa propre fin. Mais plutôt que de s'angoisser, il fait un choix simple et lumineux : vivre pleinement chaque instant. Un livre essentiel, à lire ensemble pour ouvrir la parole autour d'un sujet encore trop souvent tabou, avec des mots simples, justes et rassurants.

Par Loïc Ibarrola-Ibero
Chez Grenouille éditions

Paru le 16/10/2025

28 pages

Grenouille éditions

14,95 €

9782384862764
