Mon coffret de feutres craie - Noël ne

Un coffret comprenant 4 feutres craie et 6 posters pour réaliser de jolies décorations sur les vitres. C'est si joli de dessiner sur les vitres. Et c'est aussi très amusant. Voilà une activité qui va enchanter toute la famille ! C'est facile, il suffit de choisir un dessin, de fixer le poster côté extérieur et de décalquer les contours avec le feutre craie. Avec quatre couleurs, c'est encore plus joli ! Le Père Noël et son traîneau, un joli village sous la neige, une guirlande de bouls de Noël... Les dessins sont poétiques et le résultat est magique.