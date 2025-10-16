Mon cherche et trouve à déplier Noël

Un cherche et trouve coloré qui s'ouvre sur 5 scènes géantes. Chaque double page se déploie en format panoramique. Un texte court favorise l'imagination pour inciter à observer les détails et à se raconter des histoires. Le recto de chaque volet à déplier propose 20 à 25 personnages ou objets à repérer dans la scène. Au total, 180 illustrations à observer et à trouver pour développer le sens de l'observation et enrichir le vocabulaire des jeunes enfants.