Mon cherche et trouve à déplier Noël

Collectif, Jayne Schofield

Un cherche et trouve coloré qui s'ouvre sur 5 scènes géantes. Chaque double page se déploie en format panoramique. Un texte court favorise l'imagination pour inciter à observer les détails et à se raconter des histoires. Le recto de chaque volet à déplier propose 20 à 25 personnages ou objets à repérer dans la scène. Au total, 180 illustrations à observer et à trouver pour développer le sens de l'observation et enrichir le vocabulaire des jeunes enfants.

Par Collectif, Jayne Schofield
Chez 1, 2, 3 Soleil !

Auteur

Collectif, Jayne Schofield

Editeur

1, 2, 3 Soleil !

Genre

Livres-jeux

Mon cherche et trouve à déplier Noël

Collectif, Jayne Schofield

Paru le 16/10/2025

14 pages

1, 2, 3 Soleil !

10,00 €

Scannez le code barre 9782384535460
9782384535460
© Notice établie par ORB
