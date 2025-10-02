Inscription
#Roman francophone

Une histoire d'amour sans caribou

Charlie Wat

ActuaLitté
Depuis trois ans, Fanny est sur tous les fronts : elle élève seule ses deux enfants, tente de se remettre de la perte de son mari, et travaille comme aide-soignante dans une maison de retraite. Malgré ses journées bien remplies, elle a lié au fil du temps une véritable amitié avec Jean-Noël, l'un des pensionnaires. Aussi, quand elle apprend que ce dernier, au crépuscule de son existence, a besoin d'elle pour retrouver son amour de jeunesse, elle accepte de l'aider. Fanny prend la route avec ses enfants, direction le Jura. Mais une avalanche les oblige à rester plus longtemps que prévu, et leur séjour se transforme en une aventure qui changera le cours de leur vie... De sa plume sensible et pleine d'humour, Charlie Wat nous offre un conte de Noël touchant, qui ravira les adeptes du genre ! Charlie Wat écrit pour illuminer la vie. Depuis L'Amour à nu, son premier roman, elle ne cesse de perfectionner sa recette : un cocktail d'amour et d'amitié arrosé d'une dose de bonne humeur, saupoudré d'émotions et pimenté d'un brin de folie. Elle est l'autrice aux éditions Charleston de Toujours en été et On s'est aimés comme on se quitte.

Par Charlie Wat
Chez Charleston éditions

|

Auteur

Charlie Wat

Editeur

Charleston éditions

Genre

Comédie romantique et humorist

Une histoire d'amour sans caribou

Charlie Wat

Paru le 02/10/2025

288 pages

Charleston éditions

8,90 €

9782385294724
© Notice établie par ORB
