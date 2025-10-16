Inscription
#Album jeunesse

Hansel et Gretel

Jessica Courtney-Tickle, Helen Mortimer

Un livre musical enchanteur, avec 10 extraits de Hansel et Gretel de Humperdinck. "Découvre l'histoire revisitée du conte des frères Grimm, dans laquelle Hansel et sa soeur Gretel se perdent dans la forêt et découvrent une magnifique maison faite de sucreries. Faits prisonniers par la sorcière qui habite les lieux et mange les enfants perdus, Hansel et Gretel parviendront-ils à s'échapper avant d'être transformés en pains d'épice ? A chaque page, appuie sur la note de musique pour entendre l'histoire prendre vie sur la musique de Humperdinck, puis retrouve tous les extraits sonores à la fin de ton livre. "

|

Auteur

Editeur

Genre

Livres sonores

Paru le 23/10/2025

24 pages

23,95 €

