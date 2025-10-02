Nos pas sur la neige

Après un accident de la route qui aurait pu lui coûter la vie, Céleste prend conscience qu'elle est en plein burn-out. Cap sur Rocheforten- Terre, en Bretagne, où elle espère se ressourcer chez sa grandtante Suzanne, une octogénaire excentrique aux cheveux roses. Mais à l'approche des fêtes de fin d'année, l'effervescence gagne tout le village ! Céleste, qui déteste Noël, ne s'attendait pas à devoir décorer des sapins et jouer les vendeuses de vin chaud. Sans compter que tous les soirs, elle doit supporter les bruits assourdissants du voisin du dessus... Pourquoi Suzanne, qui n'aime pourtant pas être dérangée pendant son feuilleton favori, ne réagitelle pas ? Quels liens l'unissent à ce jeune homme et à son grandpère muré dans le silence ? Céleste parviendra-t-elle à percer leurs secrets et à se laisser porter par la magie de Noël ? Avec cette comédie de Noël tendre et mordante, Valentine Stergann dépeint avec talent la puissance des liens intergénérationnels et les histoires d'amours contrariées. "CE LIVRE M'A TOUCHEE EN PLEIN COEUR ! UNE PARENTHESE LUMINEUSE, A SAVOURER EMMITOUFLEE SOUS UN PLAID, AVEC L'ENVIE DE CROIRE, ENCORE UN PEU, AUX SECONDES CHANCES". @flora_bouquine Professeure des écoles le jour et autrice la nuit, Valentine Stergann imagine des histoires depuis sa plus tendre enfance et puise son inspiration dans la vie de tous les jours. Elle a publié plusieurs romans dont Les ours mal léchés s'apprivoisent à Noël (Hugo, 2020) et L'Indifférence de l'eau qui dort (Charleston, 2023), Prix du livre romantique.