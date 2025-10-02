Sous un ciel étoilé

Après une rupture aussi douloureuse qu'inattendue, Chloé quitte New York pour trouver refuge à Vallenot, le village de son enfance, et passer les fêtes en famille. L'occasion de souffler et de profiter d'un peu de tranquillité ? Pas si sûr ! Il lui faudra composer avec sa soeur jumelle, Albane, qui vient de se séparer de son mari, avec le beau et mystérieux Théo et avec le sentiment que son histoire avec Matthew n'aurait pas dû finir sur un tel échec. Rajoutez à cela un soupçon de lait de poule, des disparitions bien mystérieuses de nains de jardin et un concours du pull le plus moche... Ce Noël ne s'annonce pas de tout repos ! "Clarisse Sabard propose une histoire attachante avec des personnages lumineux, le tout accompagné de la magie de Noël". 20 Minutes Clarisse SABARD est née en 1984 dans une petite ville située au coeur du Berry. Après un bac littéraire, elle s'oriente vers le commerce. Lorsqu'un AVC la rattrape, elle décide de réaliser son rêve : écrire. Passionnée de littérature et de voyages, elle vit aujourd'hui à Angers et se consacre à l'écriture. Son premier roman, Les Lettres de Rose, a reçu le Prix du Livre Romantique en 2016. Elle est l'autrice de 15 romans, tous parus aux éditions Charleston, dont le dernier, Le Secret des Agapanthes - Stella & Hortense, est le deuxième volet d'une saga historique en trois tomes.