#Imaginaire

Si les dieux t'abandonnent...

Jérémie Guez, Francq, Philippe Francq

ActuaLitté
L'île de Sarjevane. C'est là, dans ce havre secret de l'Adriatique hérité de son père, que Largo Winch a décidé de souffler. Depuis sa rencontre avec Jarod, dans le diptyque précédent, Largo est rattrapé par des questions personnelles et éthiques sur l'héritage et la richesse. Mais l'arrivée d'un yacht le tire de sa solitude. Le scénariste, réalisateur et showrunner à succès Jérémie Guez, nouveau scénariste de Largo Winch, fait profiter le toujours impressionnant Philippe Francq de son énergie et de sa finesse d'écriture !

Par Jérémie Guez, Francq, Philippe Francq
Chez Editions Dupuis

|

Auteur

Jérémie Guez, Francq, Philippe Francq

Editeur

Editions Dupuis

Genre

Aventure

Si les dieux t'abandonnent...

Jérémie Guez, Francq, Philippe Francq

Paru le 07/11/2025

56 pages

Editions Dupuis

17,95 €

ActuaLitté
9782808510370
© Notice établie par ORB
