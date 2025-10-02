Et nous danserons sous les flocons

Après des années d'absence, c'est désormais divorcée et accompagnée de son fils adolescent que Valentine revient à Vallenot, le village où elle a grandi. Un comble pour celle qui s'est toujours juré de ne pas finir maman célibataire comme sa mère et sa grand-mère ! Alors qu'elle n'aspire qu'à un Noël paisible auprès des siens, son projet est bien vite mis à mal. Comme si croiser le chemin d'un Anglais récemment installé au village, et de Rémi, cogérant du restaurant L'Edelweiss, ne suffisait pas à pimenter les fêtes, elle découvre de vieilles photos qui pourraient bien être la clé d'un secret de famille longtemps enfoui... "Un vrai roman de Noël sur fond de secrets de famille, de rencontre de générations et de personnages magnifiquement croqués". Ici Paris Clarisse SABARD est née en 1984 dans une petite ville située au coeur du Berry. Après un bac littéraire, elle s'oriente vers le commerce. Lorsqu'un AVC la rattrape, elle décide de réaliser son rêve : écrire. Passionnée de littérature et de voyages, elle vit aujourd'hui à Angers et se consacre à l'écriture. Son premier roman, Les Lettres de Rose, a reçu le Prix du Livre Romantique en 2016. Elle est l'autrice de 15 romans, tous parus aux éditions Charleston, dont le dernier, Le Secret des Agapanthes - Stella & Hortense, est le deuxième volet d'une saga historique en trois tomes.